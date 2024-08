Ana Castela e Gustavo Mioto fazem viagem em família ao Paraguai

Na folga entre um show e outro, Ana Castela e Gustavo Mioto visitaram a fazenda da família da cantora no Paraguai: "Eu e um cowboy"

Fofos! Nesta terça-feira, 27, Ana Castela e Gustavo Mioto fizeram uma viagem ao Paraguai para visitar a família da Boiadeira. Nas redes sociais, a cantora compartilhou que o casal visitou lugares marcantes de sua infância e fez uma brincadeira sobre a postura do sertanejo durante as atividades.

"Tô na fazenda, eu e um cowboy. Vim ver minha família. Fui para Sete Quedas, passei na frente da minha casa e fui ver a minha tia", disse ela nos Stories do Instagram.

Ainda na web, a artista mostrou os animais da fazenda e momentos que aproveitou com a família. Mioto ainda trabalhou com os animais ao lado do sogro, Rodrigo Castela, e o casal pescou em um rio na região.

Vale ressaltar que Ana Castela é natural da cidade de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, mas tem família no Paraguai, onde está a fazenda da família. A tia e os avós moram no local e tiveram a oportunidade de conhecer Gustavo Mioto no ano passado, durante uma visita mais reservada do casal, que preferiu não tirar muitas fotos.

Confira publicação recente de Ana Castela e Gustavo Mioto:

Ana Castela enfrentou dificuldade no namoro com Gustavo Mioto

Após fãs notarem ausência de fotos de Ana Castela e Gustavo Mioto nas redes sociais, surgiu alguns rumores de que o casal poderia ter terminado o relacionamento.

Porém, ao que parece, está tudo em ordem no namoro. Apenas o casal não tem se visto muito por conta das agendas apertadas.

"Esse mês é o mês que estou com poucos dias de folga, e os dias de folga que eu tenho ele está trabalhando, compondo por causa do DVD. Não estamos namorando tanto esse mês, mas está tudo certo e maravilhoso. Só muito trabalho mesmo", disse a cantora em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.