Ana Castela revela que enfrenta dificuldade no namoro com Gustavo Mioto

Após rumores de término, Ana Castela tranquilizou os fãs sobre seu namoro com Gustavo Mioto, mas garantiu que o romance enfrenta dificuldades

Após fãs notarem ausência de fotos de Ana Castela e Gustavo Mioto nas redes sociais, surgiu alguns rumores de que o casal poderia ter terminado o relacionamento.

Porém, ao que parece, está tudo em ordem no namoro. Apenas o casal não tem se visto muito por conta das agendas apertadas.

"Esse mês é o mês que estou com poucos dias de folga, e os dias de folga que eu tenho ele está trabalhando, compondo por causa do DVD. Não estamos namorando tanto esse mês, mas está tudo certo e maravilhoso. Só muito trabalho mesmo", disse a cantora em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Vontade de ter filhos

Ao que parece, o relacionamento de Gustavo Mioto e Ana Castela segue bastante firme. O casal até mesmo já tem planos para o futuro.

Em entrevista para a Rádio Nativa, a cantora de 20 anos revelou que eles pensam em ter filhos e que os futuros herdeiros já têm até nome. “Vamos trabalhar, sou muito nova, mas a gente sempre pensa no nomes dos filhos, né? Está cedo, mas é bom já escolher agora, porque aí, depois de uns anos, quando nasce, já tem um nome pronto na cabeça”, disse ela.

Ana não quis revelar o nome escolhido, mas contou que já entrou em acordo com o namorado. "Tenho [o nome], mas não vou contar. Ele [Gustavo Mioto] também tem e é o mesmo nome", afirmou.

Em entrevista para a CARAS Digital, Gustavo Mioto abriu o jogo sobre sua vida pessoal e revelou que também tem muita vontade de ter filhos.

"Acho que três nunca foi meu plano, acho que dois, um casal, tenho planos, tenho desejo disso, sempre tive vontade, claro que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, não apresso nada, não fico correndo com isso, realmente a hora que for a hora que parecer que é a hora aí acontece", disse o cantor de 27 anos.