Afastada dos palcos, Céline Dion se apresentará na abertura das Olimpíadas

Céline Dion receberá cachê milionário para performance; a artista tem Síndrome da Pessoa Rígida há alguns anos e está afastada dos palcos

Céline Dion está confirmada para se apresentar na cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024! A apresentação será um marco na sua volta aos palcos após enfrentar crises de uma doença degenerativa. A abertura das Olimpíadas em Paris acontece na próxima sexta-feira, 26, e contará com uma grande celebração à cultura e à música francesa, e será baseada no rio Sena e na Torre Eiffel.

Os rumores sobre sua participação ganharam força nesta terça-feira, 23, após a chegada da cantora à capital francesa. Ela já realizou uma série de ensaios e passagens de som para que nada saia do esquadro. Vale lembrar que todas as apresentações em aberturas de jogos olímpicos são pré-gravadas e dubladas ao vivo.

Segundo fontes do veículo norte-americano TMZ, a cantora receberá um cachê de Celine que deve receber cerca de R$ 11,1 milhões. O tabloide ainda garante que o Comitê Olímpico Internacional não está pagando apenas o cachê da artista.

🇫🇷 FLASH | Céline Dion est arrivée à Paris trois jours avant la cérémonie d'ouverture des JO.



(RTL / @CDionFansFrance) pic.twitter.com/icYl1xDroZ — Cerfia (@CerfiaFR) July 23, 2024

Eles também arcaram com as despesas da viagem de jato dela e de sua família. "Eles estão pagando uma fortuna. Uma quantia ridícula", alegou uma fonte do veículo. Ainda segundo o veículo estadunidense, fontes disseram que a cantora está "se sentindo bem". A expectativa é de que Celine cante “Hino ao Amor”, da cantora francesa Édith Piaf.

Vale destacar que a cantora está afastada dos palcos desde 2020, devido à pandemia e, logo depois, Céline cancelou todos os seus shows por motivos de saúde, ao receber seu diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida (SPR).

“A oferta formal para se apresentar foi feita no início deste ano, e Céline está trabalhando sem parar para que isso aconteça. Ela deu grandes saltos e está ficando mais forte a cada dia, mas ainda não está fora de perigo. Todo mundo está com os dedos cruzados, isso é capaz de acontecer. Será um momento e tanto”, disse o jornal.

Mas o que exatamente é a Síndrome da Pessoa Rígida?

Trata-se de uma doença neurológica rara, marcada principalmente por espasmos musculares involuntários e dolorosos e rigidez muscular significativa. Com o tempo, os pacientes podem desenvolver posturas curvadas. Alguns enfrentam dificuldades para se locomover, e muitos sofrem quedas frequentes devido à ausência de reflexos normais para se proteger, conforme informações do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Acidente Vascular Cerebral dos Estados Unidos e veiculadas pelo portal Drauzio Varella.