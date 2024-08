Adele confirma noivado com Rich Paul três anos após início de relacionamento

Oficialmente noiva, Adele confirmou a notícia de forma divertida durante um show em Munique, na Alemanha, o que surpreendeu os fãs

Adele pegou a todos de surpresa com a nova etapa de seu relacionamento com Rich Paul, nesta sexta-feira (9). De forma bem-humorada, a cantora anunciou que está noiva e "prestes a se casar" durante um show na cidade de Munique, na Alemanha. O casal teve o romance anunciado em 2021, mas se mantém discreto sobre a relação desde então.

Depois de ler um pôster de um fã, no qual ele pedia para se casar com ela, Adele respondeu: "Me casar com você. Não posso me casar com você porque eu já estou comprometida e me casarei em breve. Eu não posso".

O relacionamento da cantora não é o primeiro, já que ela foi casada entre os anos de 2018 e 2019 com Simon Koneck, pai de seu filho, Angelo. Apesar do fim do casamento, Adele já declarou que não tem nenhum sentimento ruim pelo marido e já o agradeceu por ter dado a ela o filho:

"Acho que Simon provavelmente salvou a minha vida para ser honesta. Ele veio em um momento, onde a estabilidade que ele e Angelo me deram, ninguém seria capaz de me dar", contou ela em entrevista a Oprah Winfrey, pouco após o fim do casamento.

“I can’t marry you because I’m already getting married” ADELE FUCKING ADKINS!!!!!!!! pic.twitter.com/x3cAnt9RVF — Tin🪐🐝| saw adele 6/16/23 (@DiaryofDelly) August 9, 2024

O relacionamento discreto de Adele e Rich

Em 2021, dois anos após a separação, Adele revelou aos fãs que estava "amando novamente". No entanto, para manter a privacidade do namorado, a quem ela atribuiu um caráter tímido e "low profile", a artista se mantém bastante discreta desde então.

Em entrevistas, a cantora já contou que o relacionamento funciona bem e que tem planos de aumentar a família ao lado de Rich: "Ele é hilário e muito esperto. (...) É muito bom saber que uma coisa que me machucava em geral, no passado, me veja segura agora. Não estou falando só de romance", disse ela em seu especial para a CBS.