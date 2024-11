Sasha elege pretinho básico para prestigiar evento ao lado do marido

Sasha Meneghel marcou presença em um evento ao lado do marido João Figueiredo e arrasou na produção com um vestido pretinho básico

Nesta terça-feira, 12, aconteceu o evento de lançamento da série Amor da Minha Vida, exibida pelo Disney+. O evento aconteceu no salão nobre do Jockey Club, localizado no Rio de Janeiro.

Sasha Meneghel marcou presença para prestigiar a amiga Bruna Marquezine, que integra o elenco da produção.

A famosa posou para os fotógrafos ao lado do marido João Figueiredo e arrasou na escolha do look para a ocasião. Sasha optou por um vestido no maior estilo pretinho básico. Meia calça e sapatos de salto alto deram o toque final e trouxeram ainda mais elegância para o look.

Papai coruja

Luciano Szafirnão esconde ser um pai orgulhoso pela trajetória de Sasha Meneghel. Ele esteve presente na inauguração da primeira loja física da Mondepars, grife da estilista, em São Paulo e, em conversa com a CARAS Brasil, destacou o profissionalismo da filha.

"Como profissional ela é uma das pessoas mais dedicadas e detalhistas que já vi no mercado. Tem um bom gosto, uma praticidade fora do comum, além do fato de trabalhar tecidos sustentáveis", afirma Luciano Szafir , que não poupa palavras para elogiar o evento.

O espaço físico da grife fica no JK Iguatemi, shopping de luxo na Zona Sul de São Paulo. Além disso, a Mondepars também estreou uma nova coleção, intitulada Meu Primeiro Verão. De acordo com a estilista, as novas peças vão contar uma história e dialogar com o comportamento do brasileiro.

"Foi tudo muito lindo. Ela estava com sorriso radiante no rosto", acrescenta Luciano Szafir. "Não tenho nem o que falar, sou um pai babão, com uma filha linda que só me dá orgulho", completa o artista sem poupar elogios para a herdeira.

Sasha fez o curso de moda da The New School Parsons, em Nova York, uma das mais conceituadas no mundo. No ano seguinte após a matrícula, já fez seu primeiro trabalho na área ao assinar uma coleção de roupas para a Coca-Cola em um desfile no SPFW. A estilista se formou em 2019 e, neste ano, lançou sua grife própria.

