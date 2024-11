Luciano Szafir entrega boa relação com o marido de Sasha: 'Um filho'

Se dão bem! O ator Luciano Szafir comentou sobre o grande carinho que possui pelo marido de Sasha, sua filha com Xuxa Meneghel

O ator Luciano Szafir abriu o coração ao falar um pouco sobre sua relação com o genro, João Lucas, marido de Sasha Meneghel. A modelo e empresária, de 26 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel.

Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Luciano contou que se dá muito bem com o marido da filha e destacou o grande carinho que possui pelo cantor. João e Sasha assumiram publicamente a relação em meados de 2020 e, em 2021, subiram ao altar.

O artista ainda contou que nunca foi um pai ciumento. "Ela nunca me deu problema, sempre foi uma menina equilibrada, de ouro. O João é como se fosse um filho para mim. Ela nunca teve namoros muito sério, mas os caras sempre foram tranquilos. A gente é macaco velho, já olha e já sabe o tipo", declarou Luciano Szafir.

Ao longo do bate-papo, o ator detalhou sua relação com Sasha Meneghel. De acordo com ele, devido aos compromissos profissionais da filha, os dois acabam se encontrando com menos frequência atualmente. "Hoje, ela tem uma vida acelerada. Trabalha como influencer e modelo, está toda hora em Paris ou Milão fazendo uma coisa diferente, se formou como estilista, fez a marca dela e explodiu, e ela está superfeliz", disse.

Recentemente, Luciano Szafir prestigiou o evento de lançamento da loja da marca da herdeira, em São Paulo. Na ocasião, o ator posou ao lado de Sasha, João Lucas, Xuxa Meneghel e o marido, Junno Andrade. "Estive no ateliê dela, fiquei babando. Quando consigo ajudá-la, é o maior presente que ganho. Ela é maravilhosa, um orgulho", se derreteu ele ao elogiar a filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Szafir (@szafiroficial)

Luciano Szafir destaca profissionalismo de Sasha

Luciano Szafir (55) não esconde ser um pai orgulhoso pela trajetória de Sasha Meneghel (26). Ele esteve presente na inauguração da primeira loja física da Mondepars, grife da estilista, em São Paulo e, em conversa com a CARAS Brasil, destacou o profissionalismo da filha.

"Como profissional ela é uma das pessoas mais dedicadas e detalhistas que já vi no mercado. Tem um bom gosto, uma praticidade fora do comum, além do fato de trabalhar tecidos sustentáveis", afirma Luciano Szafir, que não poupa palavras para elogiar o evento que aconteceu na terça-feira, 5; confira o bate-papo completo com o ator!