Rafaella Justus surge com look deslumbrante ao lado da madrasta; saiba valor

Rafaella Justus acompanhou Ana Paula Siebert em um desfile nesta segunda, 4; na ocasião, ela usou um look elegante e a CARAS Brasil descobriu o valor!

Rafaella Justus(15) chamou anteção ao surgir com um look deslumbrante ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert (36). As duas estiveram juntas em um desfile na noite desta segunda-feira, 4, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo.

Para a ocasião especial, a filha de Roberto Justus(69) e Ticiane Pinheiro(48) escolheu um vestido de um ombro só, em um tom de rosa. Em seu perfil do Instagram, Rafaella Justus revelou que a peça é da coleção da Charth, grife que ela acompanhou o desfile . O look está disponível no site oficial da marca, e tem o valor de R$ 1398.

Já Ana Paula escolheu um vestido preto recortado e sem alças, e sapatos de bico fino para combinar com os acessórios dourados. Além das duas, outra dupla em clima de família que também marcou presença foram a ex-BBB Flávia Viana (40) e a filha, a influenciadora Sabrina Viana (21).

Rafaella mostrou alguns momentos do desfile, e elogiou a marca brasileira que lançou sua nova coleção. "Sem palavras", escreveu a jovem influenciadora. "Que honra estar ao lado de vocês nessa noite tão especial", completou, nos Stories do Instagram.

VEJA LOOK ESCOLHIDO POR RAFAELLA JUSTUS PARA DESFILE:

Foto: AgNews

Antes de mostrar cliques e vídeos do desfile, a adolescente também exibiu detalhes de sua preparação para a noite. Em alguns vídeos, ela mostrou que o maquiador Jonas Santos a preparou com sua maquiagem. "Dois fofoqueiros juntos não querem guerra com ninguém [risos]", escreveu a influenciadora em um dos registros.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAFAELLA JUSTUS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: