Helô Pinheiro conta por que Rafaella Justus se tornou um fenômeno da internet

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora e empresária Helô Pinheiro diz por que a neta, a influenciadora Rafaella Justus, se tornou um fenômeno da internet

A festa de 15 anos de Rafaella Justus, realizada na última sexta-feira (30), em um badalado hotel de São Paulo, continua sendo um dos assuntos mais comentados da internet. Só se fala da filha de Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69)! Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora, empresária, jornalista e ex-modelo Helô Pinheiro (81) reflete sobre o fenômeno que a neta se transformou.

“Para mim, ela já nasceu com um QI privilegiado e, junto a isso, sua luz penetra em nossa alma e faz o coração vibrar. Além disso, é uma guerreira que atravessou obstáculos com muita determinação. Minha neta, meu orgulho”, diz a eterna Garota de Ipanema.

À CARAS Brasil, poucas horas antes do início da grande festa de Rafa, Helô revelou como estava se sentindo. “Ansiedade, acima de tudo! A ponto de 15 pulsações por segundo (risos). Ela merece toda a felicidade do mundo!”, disse.

A empresária ainda se derreteu pela neta: "Rafa no acróstico posso definir como: R de rainha, A de amor, F de felicidade, A de alma linda. Rafa é um sonho de menina moça; cheia de luz, de graça e de muitos outros encantos. Diante de tantos momentos de ansiedade, este está sendo top, pois estamos reverenciando os seus maravilhosos 15 anos, tempo em que em nossos corações refloresce com as lindas expectativas de sua juventude. Amada por tudo que é, eu me encho de orgulho, e só posso desejar sua felicidade eterna”.

LEMBRANÇA PERSONALIZADA

Nas redes sociais, após a festa de Rafaella Justus, Helô Pinheiro mostrou com detalhes a lembrancinha que os convidados, cerca de 400, receberam ao final do evento luxuoso: uma bolsa, cuja estampa foi feita a partir de uma pintura. A empresária e apresentadora ficou encantada com o item e o mostrou nos stories, do Instagram.

Além da bolsa, os convidados tiveram muitas outras opções de lembranças. Para as 15 amigas, a jovem escolheu um item de mais de R$ 600 para cada uma.

Já Helô, que tem a tradição de presentear as filhas e netas com uma joia em seu aniversário de 15 anos, fez questão de entregar a Rafa um bracelete em ouro de 18k, de 12 gramas, com 50 brilhantes, no valor de R$ 40 mil, com os nomes delas escritos em diamantes. “Sempre fiz isso com a Kiki, com a Jo e com a Tici. E depois com as minhas netas. Comecei com a Bruna, a mais velha, com a Loli, quando as duas fizeram 15 anos, e agora com a Rafa”, falou ela, em entrevista ao Gshow.