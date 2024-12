Juliette usa vestido com decote ousado em jantar de aniversário; saiba valor

Campeã do BBB, Juliette faz aniversário nesta terça, 3, celebrou com jantar e chamou atenção com vestido ousado; a CARAS Brasil descobriu o valor

Campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil(Globo), Juliette Freire(34) aproveitou o sábado, 30, para fazer uma comemoração antecipada de seu aniversário, que acontece na terça-feira, 3. Para a noite emocionante, que contou até com um pedido de casamento, a influenciadora usou um vestido com um decote bastante ousado e a CARAS Brasil descobriu o valor da peça; confira!

Juliette usou um vestido da grife australiana Christopher Esber, com um decote bastante ousado . O modelo drapeado na cor bege não está disponível para venda em sites brasileiros, porém, antes de esgotar poderia ser encontrado no mercado por cerca de R$ 3.290.

O jantar especial aconteceu na casa da influenciadora, que reuniu amigos e familiares. Em certo momento da noite, Kaique Cerveny (26), então namorado da ex-BBB, pediu a mão dela em casamento com um anel de diamante.

"Era só um jantar de aniversário e agora estou noiva", escreveu ela, na legenda da publicação em que mostrou alguns momentos da noite especial. Além do vestido de grife internacional, Juliette também usou um modelito mais confortável com shorts e uma camiseta esportiva.

O modelo do anel de noivado da cantora também chamou atenção de fãs e internautas. A joia do anel possui uma pedra Turmalina da Paraíba, estado natal da artista, com detalhes em ouro rosé. No site oficial da loja, o acessório custa R$ 9.900.

"Eu jamais poderia fazer isso sem pedi a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque isso é mais especial, isso é um momento muito especial pra nós, então, dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa", falou Kaique antes de pedir a mão de Juliette.

VEJA MOMENTOS DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE JULIETTE FREIRE: