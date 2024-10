Fernanda Torres impressiona com look para festival em NY; saiba valor

A CARAS Brasil apurou e descobriu o valor do look escolhido por Fernanda Torres no festival de cinema de Nova York; atriz tem feito sucesso na web

Fernanda Torres (59) é o momento: A atriz ganhou destaque com a repercussão internacional do filme Ainda Estou Aqui, e com memes e edições de vídeos mostrando seus momentos divertidos. Na noite desta quinta-feira, 10, ela esteve em um festival em Nova York e chamou atenção ao escolher um look poderoso. A CARAS Brasil apurou e descobriu o valor do conjunto escolhido, confira!

A atriz, que será homenageada pelo Critics Choice Awards em 22 de outubro, esteve presente no 62º Festival de Filmes de Nova York. Para a ocasião, Fernanda Torres vestiu um conjunto da grife de luxo italiana Bottega Veneta .

Para a parte de cima do look, a artista vestiu uma camisa de viscose com estampa memory. A peça pode ser encontrada no site oficial da marca no valor de 1.900 euros, o que equivale a cerca de R$ 11,7 mil na cotação atual. Já a saia, na mesma estampa, fez parte da coleção de Inverno 25 da grife, e não está disponível para ser adquirida. O sapato, também é da grife, e custa US$ 990, cerca de R$ 5.500.

Na ocasião, Fernanda Torres esteve ao lado de Walter Salles (68), diretor de Ainda Estou Aqui, e Selton Mello (51). O longa-metragem foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, e tem previsão para estrear em 7 de novembro.

CONFIRA O LOOK DE FERNANDA TORRES NO FESTIVAL DE FILMES DE NOVA YORK:

Foto: Getty Images

Em seu perfil do Instagram, a atriz tem sido muito elogiada por fãs e seguidores. "É o nosso Pikachu", escreveu um, brincando com um dos memes da artista. "Nossa Oscar nominee", disse outro, torcendo pela nomeação da artista para uma das categorias do Oscar 2025.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FERNANDA TORRES: