Estilista evoca clássico americano e provoca experiência icônica e inesperada

Tommy Hilfiger, estilista americano, combina referências esportivas com alfaiataria e entrelaça os principais ícones da cidade com sua marca

Desde que voltou a se apresentar na semana de moda nova-iorquina na temporada passada, o estilista americano Tommy Hilfiger (73) quis entrelaçar os principais ícones da cidade com sua marca — que também é uma das principais referências quando nós tratamos da moda americana, em especial a de Nova York.

Desta vez, o estilista levou sua apresentação e os convidados para a histórica balsa que percorre o caminho de Manhattan a Staten Island. Icônico e inesperado, exatamente como Hilfiger pretendia.

Todo esse contexto também foi levado para a coleção, que trouxe tanto as dinâmicas esportivas descomplicadas e, ao mesmo tempo, sofisticadas e a estética preppy que permeiam a identidade da marca desde sempre como as propostas inusitadas ao seu repertório.

Na parte tradicional da coleção, temos as referências navy e colegial, os suéteres com volume, as inspirações no tênis, o azulmarinho e o bege, a exploração do utilitarismo feita de maneira sagaz, o visual jovial fresco e a elegância despretensiosa que atende a uma gama de estilos e idades.

Do lado inovador, o estilista propõe o xadrez em cores e peças diversas, trabalhado em looks inteiros, saias de comprimento médio e de textura plissada, camisas e calças com material de efeito enrugado, vestidos longos feitos de tricô, calças e bermudas em alfaiataria com bolsos e calças capri.

Tanto os códigos clássicos da marca como os itens que adentram a sua trajetória nesta coleção mostram que a Tommy Hilfiger continua um dos maiores clássicos americanos. Tal qual as localizações em que o estilista vem apresentando suas coleções.