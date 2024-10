Alexandre Herchcovitch usa passado como inspiração para inovar na passarela

Estilista brasileiro, Alexandre Herchcovitch fez seu retorno triunfal durante a semana de moda de São Paulo com a coleção verão/outono 2024/25

Foi há muito pouco tempo que nós vimos o inovador desfile inverno/primavera de Alexandre Herchcovitch (53) na Casa de Criadores. Agora, o estilista faz seu retorno triunfal ao lineup da semana de moda de São Paulo com a continuação de sua visão criativa do momento em seu desfile de verão/outono 2024/25.

Na coleção, Alexandre Herchcovitch dá sequência à exploração da silhueta do século XVIII com volumes estruturados na região do quadril e partes de cima anatômicas e ajustadas que remetem aos corsets. Dessa vez, no entanto, o estilista inclui texturas envernizadas em couro, seda com jacquard, lamê e lurex que deixam sua conhecida veia fetichista ainda mais evidente.

A matéria-prima refletiva faz parte das referências na década de 1970 que o estilista explora com maior ênfase na coleção. Os jeans com aspecto de alfaiataria, as calças com barras amplificadas, os ternos em paetê e os xadrezes em tons solares reforçam toda essa inspiração do paulistano, que manifestou de forma fresca e contemporânea as suas bases setentistas, pelos recortes dramáticos colocados em pontos inusitados, que deixavam o quadril, o tronco e até virilhas à mostra.

Leia também: Estilista francês resgata arquivos da marca com diálogo futurista

Um dos pontos fortes do design de Alexandre é a coragem em inovar seus códigos de referência e inteligência para aplicar essas experimentações de forma a criar desejo imediato, com uma estética que pode usar o passado como inspiração, mas está longe de ser caricata.

A alfaiataria precisa dele ganha graça por meio do material abrilhantado e dos recortes que propõem uma nova forma de olharmos para as peças dessa família. E os volumes estratégicos que fazem uma alusão ao passado e as estruturas mais rígidas embalam a famosa alta-costura-pronta-para-vestir que

Herchcovitch produz com maestria.

Leia mais em: Cariúcha se emociona ao falar sobre SPFW: 'Ainda sem acreditar'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: