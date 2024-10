Estilista francês resgata arquivos da marca com diálogo futurista

Futurismo da Rabanne é uma realidade presente; estilista francês atualiza repertório da marca com elementos contemporâneos

O futurismo da Rabanne é uma realidade presente. A marca francesa desenhou uma trajetória e alcançou solidez baseada na estética do futuro típica da década de 1960, com suas malhas metalizadas e seu design de atmosfera sci-fi que manifestavam o espírito daquela época.

O estilista francês Julien Dossena (42) sempre resgata os arquivos da marca, mas faz isso de olho no futuro possível, não com fundamento em um imaginário caricato. Dessa forma, os principais códigos da Rabanne são renovados e são revividos com os elementos contemporâneos que Dossena adiciona a cada coleção e que atualizam o repertório da marca.

Esse diálogo entre arquivo e inovação, passado, presente e futuro e entre realidade e ficção é estabelecido de uma forma muito inteligente, já que se notam diversas construções elaboradas das propostas visuais do estilista, mas existe o fator desejável, o consumível, a estética da vida real.

O dia a dia manifestado por Dossena tem muito mais graça. As texturas metalizadas tão familiares a Rabanne entram em peças casuais de atmosfera mais esportiva, como nas lapelas das parcas colocadas por baixo de blazers estruturados, nos suéteres densos de tricô, nas minissaias e nos vestidos assimétricos de aspecto manchado, além, claro, dos vestidos de comprimento míni inteiramente feitos com moedas, piercings e recortes irregulares de materiais metálicos.

Existe ainda uma proposta alternativa de uso da camisaria, com um trabalho moderno de camadas e padronagens distintas misturadas em um mesmo look, finalizado com shorts ao estilo boxer ou minissaias pregueadas.

Nas propostas de looks mais formais, temos os longos em malha metálica fluida e com seus recortes acentuados e os vestidos feitos com uma estrutura primorosa de formas triangulares inteiramente bordadas. “Estou o tempo todo experimentando, explorando e ultrapassando os limites. Moda é isso”, definiu Dossena.