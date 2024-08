Thais Vitti é especialista em medicina reprodutiva e atende pacientes de forma humanizada

Localizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a especialista em medicina reprodutiva, Thais Vitti, é conhecida por seu atendimento humanizado e excelência técnica aplicada em cada tratamento.

Nascida de família humilde, sempre sonhou em ser médica. Esse desejo encontrou forma durante sua graduação em medicina, na USP de Ribeirão Preto. “Foi durante os anos de faculdade que descobri minha vocação na ginecologia e, mais tarde, na reprodução humana. Desde cedo queria cuidar das pessoas, mas foi escutando as histórias das mulheres, e entendendo suas necessidades, que me apaixonei pela minha área”, relata.

Atuando há mais de 15 anos, se destaca por sua expertise e empatia com seus pacientes. Em seu consultório, cada casal é tratado de forma individualizada, levando em consideração o histórico e as emoções envolvidas na jornada. “A medicina reprodutiva exige muito mais do que metodologia, é preciso acolher e entender, orientando-os para a melhor escolha, de acordo com o seu coração”, explica.

Um dos principais diferenciais de Thais é o seu compromisso com a humanização. “Compreendo que a infertilidade é repleta de desafios emocionais e, por isso, me dedico a oferecer suporte contínuo. A parte técnica os médicos dominam, mas o verdadeiro diferencial está em acolher e dar o apoio emocional que os casais precisam”, destaca.

Ela também se dedica à conscientização sobre o congelamento de óvulos, que permite às mulheres preservar sua fertilidade e se planejar de forma mais flexível. “Essa ideia deve ser encarada como uma opção válida para aquelas que desejam se preparar para o futuro, sem a pressão do relógio biológico. Muitas ainda desconhecem essa possibilidade, mas é algo que pode mudar suas vidas”, afirma.

“Acredito que os avanços tecnológicos devem sempre ser guiados pelo foco na saúde e bem-estar, e não por questões estéticas ou superficiais. Além disso, tenho o objetivo de tornar São José do Rio Preto um polo de referência em reprodução humana, expandindo seu alcance, a fim de atender um número ainda maior de pessoas”, finaliza.



Site:https://www.drathaisvitti.com.br