i3 Celebra nova era com nomeação de Dominik Bertoluci como CEO

O *i3, reconhecido por sua constante evolução no mercado digital e empreendedorismo, celebrou a nomeação da empresária Dominik Bertoluci como sua nova CEO. O coquetel reuniu um seleto grupo de empresários, influenciadores e personalidades de destaque em diversos setores, consolidando o momento como um marco na trajetória da empresa.

Entre os convidados que prestigiaram essa nova fase, estavam nomes influentes como Suzana Alves, Flávio Saretta, Sérgio Bertoluci e o grupo *Go Explosion, que aproveitou a ocasião para anunciar oficialmente sua parceria.

Durante o evento, ela compartilhou com seus seguidores um vídeo emocionante, onde destacou que sua nomeação representa muito mais do que um título, mas sim a confirmação de um caminho construído com resiliência, propósito e trabalho árduo.

"Hoje é uma noite que marca um novo capítulo na minha jornada. Ser nomeada CEO não é apenas um título, mas a confirmação de um caminho construído com muito trabalho, resiliência e propósito. Cada desafio, cada escolha e cada obstáculo superado me trouxeram até aqui. Mas eu não cheguei sozinha. Quero expressar minha gratidão a todas as pessoas que caminharam comigo, que acreditaram e que me inspiraram a crescer todos os dias. Esse momento não é apenas sobre mim, é sobre um time, um ecossistema e um legado que estamos construindo juntos", disse.

A nova diretoria, promete impulsionar ainda mais o crescimento da empresa, consolidando sua posição como um dos maiores ecossistemas digitais do Brasil. Com uma atmosfera de sofisticação e networking de alto nível. Empresários, criadores de conteúdo influentes e parceiros estratégicos brindaram juntos.