Prime Video e Nunes Entretenimento firmam parceria no Brasil

A Nunes Entretenimento anunciou parceria com a Prime Vídeo no Brasil para um grande sucesso internacional: ‘House of David’, série bíblica da Wonder Project que passa a fazer parte do catálogo do streaming da Amazon em todos os países da América Latina.

A produção dramática conta com elenco de peso. Exemplo disso é o ator Michael Iskander escolhido para viver o protagonista Davi. O artista, recém-saído de um papel no premiado na Broadway, dá vida ao jovem pastor que se torna um dos reis mais icônicos da história.

A Nunes Entretenimento é responsável por integrar esses talentos em uma plataforma global, colaborando com gigantes da indústria e reforçando sua posição com uma força indomável no mercado.

Tamanho trabalho não apenas cimentou a reputação da Nunes Entretenimento como a maior agência de seu segmento, mas também acumulou milhares de artigos de destaque na imprensa mundial, demonstrando o impacto profundo que a empresa e seus artistas têm no cenário global.

O Prime Video é um destino único para o entretenimento, oferecendo aos clientes uma vasta coleção de programação premium em uma plataforma disponível em diversos dispositivos. Os consumidores podem encontrar filmes, séries, documentários e esportes ao vivo.

Entre as produções, estão as séries e filmes produzidos pela Amazon MGM Studios, como ‘Road House’, ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, ‘Fallout’, ‘Reacher’, ‘The Boys’ e ‘The Idea of ​​You’. Na sessão de esportes, os membros Prime têm acesso a ‘Thursday Night Football’, ‘WNB’A e ‘NWSL’, além de documentários aclamados, incluindo ‘Bye Bye Barry’ e ‘Federer’.

A missão do Wonder Project é entreter com histórias corajosas, inspirando esperança e restaurando a fé. Estabelecida por veteranos da indústria do entretenimento, a empresa produz filmes e séries teatrais de valores. Seu primeiro projeto, ‘House of David’, apresenta os eventos épicos de Davi, uma figura bíblica que se torna o rei mais famoso de Israel.

A série estreará exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em todo o mundo no início do próximo ano.