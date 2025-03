Presença confirmada na Sapucaí! Pragmatic Play avança patrocinando grandes eventos

Se você já jogou títulos como ‘Gates of Olympus’ ou ‘Sweet Bonanza’, então já experimentou a qualidade e inovação que a Pragmatic Play traz para o mercado. Com a expansão recente na América Latina, a empresa tem se destacado como uma das principais desenvolvedoras de conteúdo do setor de iGaming.

Com um portfólio diversificado, a Pragmatic Play lança cerca de dez novos jogos por mês, sempre focando em gráficos envolventes, mecânicas inovadoras e uma experiência otimizada para dispositivos móveis. Mas o trabalho da empresa vai muito além dos slots. Eles também oferecem cassino ao vivo, com roleta e blackjack transmitidos em alta definição, além de bingo, esportes virtuais e o mais novo produto de apostas esportivas, garantindo opções para todos os gostos.

Hoje, a empresa segue inovando e conquistando um público global. Com um passo importante nessa expansão, a Pragmatic Play decidiu patrocinar o ‘Nosso Camarote’, um dos camarotes mais requisitados do Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro, se fortalecendo como a marca favorita em todos os momentos.

Criado em 2018, o Nosso Camarote se consolidou como um dos espaços mais exclusivos e badalados da Marquês de Sapucaí. Em 2025, o camarote investiu R$ 35 milhões para proporcionar uma experiência ainda mais luxuosa e atraiu um número recorde de 26 patrocinadores. Além do ponto estratégico para assistir aos desfiles, o espaço possui uma boate exclusiva com atrações musicais de destaque nacional, proporcionando entretenimento de alto nível durante todas as noites de festa.