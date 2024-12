Carolina Herrera e Elena Horto se unem em experiência inédita para o Natal

Em lançamento repleto de celebridades, restaurante tem decoração temática da marca nova-iorquina e um menu com pratos exclusivos

A grife Carolina Herrera e o restaurante Elena, situado no Horto, no Rio de Janeiro, se unem para proporcionar uma vivência que combina alta gastronomia e sofisticação. Reconhecido por suas iniciativas e ambientações, o espaço será renovado com uma decoração natalina e terá um menu criado especialmente para a ocasião. A experiência estará aberta de 19 a 23 de dezembro.

O lançamento contou com a presença de várias celebridades, tais como os atores Camila Queiroz, Thaila Ayala, Cintia Dicker, Giovanna Lancellotti e Bruno Montaleone e o surfista Pedro Scooby, além de figuras influentes do universo da moda e a da beleza.

A imersão começa com projeções na fechada e no bar, inspiradas nos códigos Herrera. Na parte interna, o vermelho característico da marca aparece em diversos elementos, como as bolas que enfeitam o teto do primeiro andar, e nas caixas de presente sob a árvore no segundo piso.

O cardápio reflete a fusão entre ambos, comandado pelo chef Itamar Araújo e, que tem ampla experiência em gastronomia asiática e internacional, e pelo mixologista Alex Mesquita. O local é um ponto de encontro de alta coquetelaria e pratos elaborados, misturando sabor, arte e música.

Conheça o menu

-Oshizushi de wagyu com foie gras

- Shari, masago, filé mignon de wagyu, foie gras e tarê.

-Carpaccio Vietnamita de olho de boi com molho nuoc cham, melancia, pepino, coentro e amendoim.

-Leitão em baixa temperatura com alho negro e abóbora.

-Curry verde de cordeiro, cenouras e arroz de Jasmine.

-Cereja de Natal

- Ganache de chocolate branco, geleia de cereja, crocante de amêndoas e sorbet de cereja.

- Rabanada Creamy

- Rabanada com doce de leite, creme de baunilha e chocolate branco.

Endereço: Rua Pacheco Leão, 758, Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Sobre Carolina Herrera

É uma casa internacional de moda e beleza reconhecida por sua vida colorida, alegre e confiante. Fundada em 1981, seu escopo inclui roupas prontas para vestir e acessórios para mulheres, homens e crianças, além de roupas de noiva, fragrâncias e maquiagem.

