THE LED se une à Invian e prepara expansão com portfólio completo

Fusão abrange desde distribuição até a administração e execução de campanhas, além de demandas por digitalização e inovação nas redes indoor e outdoor

A THE LED, marca brasileira de soluções com painéis de LED, anuncia a fusão com a Invian, empresa especializada em sistemas tecnológicos integrados para o mercado de OOH, Retail Media e Digital Signage na América Latina. Com o objetivo de expandir, unem-se as expertises em infraestrutura e hardware com soluções tecnológicas, buscando atender à demanda por digitalização e inovação nas redes de mídia indoor e outdoor.

Com essa ação, os sistemas que já atendem grandes players do mundo, criam uma plataforma completa, unindo gestão de campanhas, automação em ADS, monitoramento, gerenciamento de tarefas e atividades.

Esse modelo abrange desde a distribuição até a administração e execução programática de campanhas, potencializando o valor das infraestruturas e maximizando as oportunidades de monetização para os clientes. “Essa união significa um importante momento na trajetória de negócios, promovendo um crescimento operacional de muito impacto no mercado latino-americano de mídia digital. Para esse novo e estimulante desafio, passamos a contar com Kelson Schmitt, fundador da Invian, que permanecerá como CEO da operação e nosso novo sócio, juntamente com seus executivos. Essa mudança reforça nosso objetivo de investir em um crescimento orgânico e sustentável, a fim de manter nossa liderança e oferecer os mais modernos produtos e serviços envolvidos nos processos da comunicação visual”, afirma Richard Albanesi, fundador e CEO da THE LED.

“A fusão agrega ainda mais valor aos portfólios, integrando as nossas plataformas avançadas com o know-how em infraestrutura, hardware e serviços. Dessa forma, os consumidores terão acesso ao que há de mais moderno, com opções flexíveis de locação, venda e parcerias, reforçando o compromisso de oferecer uma experiência integrada, para fortalecer a posição de nossos parceiros comerciais”, conclui Schmitt.