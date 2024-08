Sucesso da música gospel, Michael W. Smith se apresenta na capital paulista

No dia 8 de agosto, uma das referências da música cristã mundial vem ao Brasil: Michael W. Smith. Os ingressos para a Forever Tour: Encounter The Wordship + Experience The Hits já estão disponíveis pela plataforma Uhuu.com e bilheterias da Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca.



Ele tem lançado novidades e se apresentado para multidões nos últimos 35 anos. Durante sua carreira, escreveu e gravou mais de 36 canções que alcançaram o primeiro lugar, recebeu três GRAMMY, 45 Dove Awards, um American Music Award, foi incluído no Gospel Music Hall of Fame e vendeu mais de 15 milhões de álbuns.



Seus trabalhos, A Million Lights e Surrounded, juntos, se tornaram seus 30º e 31º sucessos no Top 10 da parada de discos cristãos da Billboard. Em outubro de 2020, lançou STILL Vol.1, uma experiência auditiva improvisada, combinada com escrituras.



Smith tem contribuído para a comunidade, arrecadando fundos para combater a AIDS na África, iniciou o Rocketown, um refúgio seguro para jovens no Tennessee, ajudou mais de 70.000 crianças através da Compassion International e escreveu vários livros, incluindo Old Enough To Know e Friends Are Friends Forever.



Serviço



Michael W. Smith

Data: 08/08/2024

Horário: 20h

Abertura da casa: 18h

Local: Vibra São Paulo - Avenida das Nações Unidas 17955

Ingressos: a partir de R$50,00 em até 12x

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com - https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/michael-w-smith-forever-13073