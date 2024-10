Sophia Eldo lança música em homenagem aos fãs de K-pop

Novo trabalho da influenciadora estreia em novembro

A influenciadora Sophia Eldo, de 9 anos, continua encantando a todos com seu talento. A atriz, cantora e modelo acumula mais de 900 mil seguidores no Instagram e mais de 60 mil inscritos no YouTube, e se prepara para lançar mais um sucesso.

Conhecida como Lucky Girl do K-pop, após ter recebido um abraço do ator e cantor Cha Eun Woo e ter se encontrado com o grupo NTX, ela se tornou uma referência para os fãs de música e cultura sul-coreana no Brasil. Desde então, tem compartilhado em suas redes diversas curiosidades sobre o país asiático.

Sophia está finalizando os detalhes de sua nova música, I'm a Lucky Girl, que será lançada em novembro. A canção promete ser leve, divertida e dançante, numa homenagem a todos os fãs que sonham em conhecer seus ídolos.

"Essa música é para todas as meninas e meninos que amam K-pop e que acreditam nos seus sonhos. Quero que todos se sintam representados e motivados a seguir em frente", afirma.

A jovem artista pretende levantar a bandeira da esperança e do otimismo, mostrando que com dedicação e persistência é possível realizar todos os seus objetivos.

Instagram: @sophiaeldoreal

YouTube: Sophia Eldo