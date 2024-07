Patrícia Corrêa alia ciência e empatia para transformar experiência de crianças no consultório

Com uma trajetória marcada pela determinação, a dentista Patrícia Corrêa é mestre e doutoranda em odontopediatria, além de especialista em ortodontia, sedação, freios orais e laser.

"Desde a infância queria ser dentista. Foi um sonho que persegui, mesmo sem ter ninguém na família nessa área. Aos seis anos, já estava decidida sobre meu futuro e, ao longo do tempo, trabalhei próxima à área para adquirir experiência”, conta.

Seu consultório, localizado em Catanduva, interior de São Paulo, é uma extensão de sua visão de trabalho. "Transformei-o para que fosse um ambiente agradável. Recebo mensagens de pais dizendo que seus filhos pedem para vir e isso é muito gratificante. Fiz questão de criar um espaço acolhedor onde os pequenos se sentem confortáveis”, revela.

Ela também é especializada no atendimento de pacientes comnecessidades especiais, adaptando o manejo de acordo com cada caso. "Cada pessoa é única. Tenho examinado no chão ou utilizando técnicas de sedação, a fim de garantir que seja o menos traumático possível. Meu compromisso é com a qualidade de vida”, diz.

Nas redes sociais, tem presença ativa e educativa. "Compartilho dicas e informações para conscientizar sobre a importância da prevenção. É uma forma de me conectar com meu público e reforçar os cuidados com a saúde bucal. Eu que produzo todo o conteúdo. Minha missão é fazer com que as crianças me vejam como uma amiga, não como alguém assustador. E acredito que tenho conseguido isso", finaliza.

Instagram: @dra.patriciacorrea