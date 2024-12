Zoe: Saiba qual será o tema da festa da filha de Duda Nagle e Sabrina Sato

Após comemorar seu aniversário com uma festa intimista, Zoe, filha de Nagle e Sabrina Sato, vai celebrar a data pela segunda vez com um festão

Após comemorar seu aniversário de 6 anos com uma festa intimista, Zoe, filha do ator Duda Nagle e apresentadora Sabrina Sato, vai celebrar a data pela segunda vez com um festão! De acordo com informações do portal GShow, o evento vai acontecer na próxima terça-feira, 10, em uma casa de festas de São Paulo.

E o tema da festa será o clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971/2005). Conhecida por atuar nas festas de celebridades, Andrea Guimarães é quem assina a decoração e adiantou detalhes. "Vai ser a 'Fantástica Fábrica de Chocolate da Zoe'. Vai ter muito chocolate, com cascatas, personagens de doces, lúdica mesmo", detalhou.

Como foi a comemoração intimista?

A pequena completou seis anos na última sexta-feira, 29. Para não passar em branco, Duda Nagle e Sabrina Sato organizaram um bolinho em casa com a família. Além dos papais, Zoe celebrou o novo ciclo ao lado dos avós, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal. A festa intimista foi decorada com muitos balões e flores, e a mesa contou com muitos doces e um bolo todo enfeitado.

Ao dividir os registros, Duda Nagle parabenizou a herdeira. "Parabéns, filhinha!!!! Te desejo tudo de bom, muita saúde, sorte, prosperidade, sabedoria e muitos anos de vida. Te amo!!! Conte sempre comigo", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Sabrina Sato também homenageou Zoe em suas redes sociais. "Dia 29 de novembro é o dia da menina que transformou a minha vida para sempre. Meu grande amor, que demorou tanto para chegar... e toda a espera se tornou pequena perto da alegria, do amor e dos sentimentos mais profundos que você me fez sentir com a sua chegada e com a sua vida. São 6 anos em que eu aprendo com você, minha filha. Você me ensinou a ser mulher e também a ser bem menina para a gente brincar bastante...", disse a apresentadora em um trecho da mensagem.

