Zoe, filha de Sabrina Sato, recebe a 'visita da Fada do Dente'

A apresentadora Sabrina Sato mostrou em suas redes sociais a sua filha Zoe, de cinco anos, recebendo a visita da 'Fada do Dente'. Veja!

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora viveu um momento mais do que especial quando sua filha Zoe, de cinco anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle, perdeu o primeiro dente de leite.

Como é tradição, a famosa fez questão de mostrar que a pequena pôde dar o dente para a Fada do Dente em troca de um presente. Em sua conta no Instagram, Sabrina posou sorridente ao lado da filha e em seguida mostrou um vídeo feito com edição, que mostra uma fada no quarto da menina enquanto ela dorme.

Em outro vídeo, Zoe surgiu acordando sorridente ao lado de cachorrinho de estimação, dando a entender que esse foi o presente da fada. "Minha banguelinha", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Momento em família

Separados desde março do ano passado, Sabrina Sato e Duda Nagle se reencontraram recentemente para passar um tempo com a filha, Zoe, de cinco anos. Em suas redes sociais, o ator mostrou que recebeu a apresentadora em seu apartamento e eles aproveitaram para brincar juntos com a filha na noite da última quinta-feira, 3.

Nos stories do Instagram, Duda compartilhou um momento em que Sabrina ajudava a filha, Zoe, a aprender a dar estrelinhas. No quarto, a apresentadora apoiava a pequena enquanto ela fazia acrobacias em cima da cama. Em seguida, a família foi para o quarto da menina, onde os pais assistiram enquanto ela tentava realizar a atividade no tatame.

Zoe acabou ficando frustrada por não conseguir dar as estrelinhas, mas Sabrina a encorajou com um conselho, dizendo que ela deveria continuar treinando. Para finalizar o momento, Duda mostrou que estava escovando os dentes da pequena para colocá-la para dormir, enquanto a apresentadora já não estava mais no apartamento da família.