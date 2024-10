Separados, Sabrina Sato e Duda Nagle mostram momento em família com a filha, Zoe

Apesar do divórcio, Sabrina Sato e Duda Nagle se reencontram e compartilham um momento especial em família com a filha, Zoe

Separados desde março do ano passado, Sabrina Sato e Duda Nagle se reencontraram recentemente para passar um tempo com a filha, Zoe, de cinco anos. Em suas redes sociais, o ator mostrou que recebeu a apresentadora em seu apartamento e eles aproveitaram para brincar juntos com a filha na noite da última quinta-feira, 3.

Nos stories do Instagram, Duda compartilhou um momento em que Sabrina ajudava a filha, Zoe, a aprender a dar estrelinhas. No quarto, a apresentadora apoiava a pequena enquanto ela fazia acrobacias em cima da cama. Em seguida, a família foi para o quarto da menina, onde os pais assistiram enquanto ela tentava realizar a atividade no tatame.

Zoe acabou ficando frustrada por não conseguir dar as estrelinhas, mas Sabrina a encorajou com um conselho, dizendo que ela deveria continuar treinando. Para finalizar o momento, Duda mostrou que estava escovando os dentes da pequena para colocá-la para dormir, enquanto a apresentadora já não estava mais no apartamento da família.

É bom lembrar que Duda e Sabrina Sato estavam juntos desde 2016. Contudo, várias crises foram reveladas e em março do ano passado optaram pela separação: “É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar”, disseram.

“Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", Duda e Sabrina anunciaram. Vale lembrar que após o término, Duda Nagle viveu um breve relacionamento com a corretora de imóveis Michele Balsamão Morais. Já Sabrina Sato assumiu o namoro no começo do ano e agora está noiva do ator Nicolas Prattes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato mostra detalhes da festa de aniversário da sogra:

Sabrina Sato aproveitou o fim de semana em ótima companhia! Na tarde de domingo, 29, a artista usou as redes sociais para compartilhar um registro especial da festa de aniversário da sogra, Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes. Em seus stories no Instagram, Sabrina mostrou detalhes da mesa decorada com diversos docinhos e um bolo.