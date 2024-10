Zé Felipe se diverte ao ver a filha 'vigiando' seu celular: ‘O tanto que é curiosa’

Zé Felipe arranca risadas dos seguidores ao compartilhar um momento divertido com a filha 'vigiando’ seu celular às escondidas

Na última quinta-feira, 24, Zé Felipe arrancou risadas ao compartilhar um momento divertido com sua filha, a pequena Maria Flor, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca. Nas redes sociais, o cantor sertanejo postou um vídeo engraçado em que engana a pequena e a flagra tentando "vigiar" seu celular às escondidas.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Zé compartilhou um vídeo em que aparece fingindo que está vendo algo impressionante em seu celular ao lado de uma funcionária: “Nossa, que legal isso aqui, hein? Meu Deus, olha que legal”, o cantor leva a mão à boca enquanto a pequena se aproxima e dá uma conferida no telefone do pai discretamente.

Quando percebe que a câmera está ligada, Maria Flor sai andando de fininho, tentando agir como se nada tivesse acontecido, enquanto o pai cai na risada com a reação da menina: “Olha que legal, o tanto que a Flor é curiosa. Vazou”, o cantor se diverte. Logo, o registro engraçado viralizou e os internautas também se divertiram.

Nas redes sociais, os seguidores apontaram semelhanças entre Zé Felipe e Maria Flor: “Ela é o pai dela purinho”, afirmou uma admiradora. “Ela saindo depois de ver a câmera do celular aberta”, apontou mais uma. “Acho legal o jeitinho da quinta série que eles tratam os filhos”, brincou uma terceira. “Elasaindo toda desconfiada”, escreveu outra.

Vale lembrar que Zé Felipe está em Goiânia cuidando dos três filhos: Maria Alice, de 3 anos; Maria Flor, que acabou de completar 2; e José Leonardo, que tem pouco mais de um mês. Enquanto isso, sua esposa e mãe das crianças, Virginia Fonseca, está em São Paulo para retomar as gravações de seu programa no SBT.

Inclusive, Zé Felipe mandou um presente especial para comemorar o retorno da esposa, que se emocionou com a surpresa e dividiu o mimo em suas redes sociais: “Prontinha pra voltar gravar Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato, Zé Felipe. Te amo amor, obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, Virginia comemorou.

Virginia Fonseca lamenta após não conseguir embarcar para Goiânia:

Virginia Fonseca está em São Paulo para realizar mais uma etapa do seu tratamento de enxaqueca e também para gravar o programa Sabadou, exibido pelo SBT. A digital influencer estava super ansiosa para retornar à Goiânia e reencontrar a família, mas precisou mudar de planos por conta da tempestade na capital paulista.

