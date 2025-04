Marcos Pasquim retorna ao horário das 7 como vilão de Dona de Mim: 'Ele tem atitude e ganância'

Marcos Pasquin fala sobre retorno à faixa das 7 e personagem diferente de Dona de Mim em entrevista à CARAS Brasil

Marcos Pasquim (55) está de volta às novelas das 7 após mais de seis anos longe da faixa que o consagrou como galã. Em Dona de Mim, o ator é Ricardo, um advogado antiético que ajuda Jaques (Marcello Novaes) nas maldades contra Abel (Tony Ramos).

O personagem do artista vai atuar diretamente no núcleo de uma fábrica de lingeries, um dos principais cenários da nova novela de Rosane Svartman (55), com estreia prevista para 28 de abril, substituindo Volta por Cima.

Diferente do perfil "descamisado" que atraiu milhões de fãs pelo Brasil em seus trabalhos anteriores, ele retorna em um papel com uma pegada que promete despertar a aversão do público. Em entrevista à CARAS Brasil, ele adianta detalhes do personagem.

"Nessa eu to fazendo o Ricardo que vai mais pra vilania, ele se junta com o Marcello Novaes e a Aline [Borges] e acho que ele se vê dono de si pela atitude, pela ganância porque ele estudou pra tentar se dar bem, ele recebe um convite do personagem do Marcello e ele ingressa nisso e acaba fazendo um trio", conta.

Pasquim defende o tom de Ricardo para o horário das 7 e adianta que o advogado também é bem-humorado, apesar das ações ao longo da trama.

"Desde 2019 sem novela...é sempre gostoso estar na novela das sete. Eu sou uma pessoa que me considero mais leve, é um horário onde a família está jantando e a gente pode falar de profundidade com mais leveza. A novela tem essa colcha de retalhos, ela fala de todos os cantos do Brasil. A maioria das novelas que eu fiz foi das sete. Fiz séries, uma das nove e acho que nenhuma das seis. Mas as das sete me trouxeram muita alegria e eu como ator pude passar muita alegria. A maioria foi no tema de humor", afirma.

Empolgado, o ator se mostra disposto a tirar a camisa em cena caso seja necessário. Ele adianta que o traje do seu personagem é social. "Não sei se vai ter descamisado. Trabalho sempre de terno, aí é com a Rosane", finaliza o ator.