Saiba qual foi o pedido de Virginia para os convidados da festa de Maria Flor

A influenciadora Virginia fez um pedido especial aos convidados que marcaram presença na festa de aniversário da filha, Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, organizaram uma grande festa de aniversário para a filha, Maria Flor, em celebração aos 2 anos da pequena. O evento, realizado na terça-feira, 22, em Goiânia, reuniu familiares e amigos mais próximos do casal.

Virginia, por sua vez, fez um pedido especial aos convidados que marcaram presença na comemoração da herdeira. Em um gesto solidário, a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, optou por arrecadar cestas básicas e realizar uma doação à instituições de caridade.

Por meio de seus stories no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo mostrando as doações recebidas na festa de Maria Flor. No registro, uma pessoa responsável pela instituição de caridade agradece o carinho e apoio da família de Virginia Fonseca.

"Recebemos essas cestas básicas do aniversário da Maria Flor, e estamos muito agradecidos. Vai nos ajudar muito e ajudar as crianças na alimentação. Queria só agradecer, obrigada", declarou a mulher no vídeo publicado pela influenciadora. Na legenda, a mãe das Marias e de José Leonardo escreveu: "Deus abençoe sempre".

O evento preparado especialmente para celebrar a chegada dos 2 anos de Maria Flor contou com o tema Turma da Maria Flor, inspirado no universo da Turma da Mônica. A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe usou um vestido amarelo, semelhante à vestimenta da personagem Magali.

A decoração luxuosa chamou a atenção pelos detalhes em todos os espaços da festa e o bolo de aniversário também foi uma atração. O doce contou com cinco camadas e vários enfeites. Em cada camada, o bolo foi decorado com personagens do desenho e melancias.

Virginia pediu cestas básicas para convidados - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mãe de Virginia entrega lembrancinhas da festa de Maria Flor para fãs

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão decidiu retribuir o carinho dos fãs após a festa da neta, Maria Flor, que completou 2 anos na terça-feira, 22. Assim que o evento chegou ao fim, a sogra do cantor Zé Felipe distribuiu bichinhos de pelúcias para quem estava no portão do local.

Em um vídeo compartilhado por Margareth nas redes sociais, ela aparece carregando algumas pelúcias do personagem Sansão, da Turma da Mônica, que faziam parte da decoração. No registro, é possível perceber que a avó das Marias e do José recebe ajuda de um homem para conseguir alcançar os bichinhos mais altos; confira detalhes!

Leia também: Virginia explica ausência do filho caçula na festa de Maria Flor