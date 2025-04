A atriz norte-americana Violas Davis está no Brasil para promover o filme G20 e ganha o carinho dos brasileiros ao surgir com as cores da bandeira

A atriz norte-americana Viola Davis, de 59 anos, surgiu, nesta terça-feira, 8, usando um look nas cores da bandeira do Brasil em meio à promoção de seu novo filme, G20, no país. Na ocasião, a famosa gravou um vídeo na sacada do hotel usando como cenário o ponto turístico Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro .

Na gravação, publicada em seu perfil no Instagram, Viola dançou ao som da canção Paradise ("Paraíso", em português), assinada pela brasileira Anitta, DJ Khaled e Fat Joe, para se referir ao Brasil.

Look de Viola

Viola Davis optou por usar um look assinado pela Lacoste. A composição inclui um vestido de crochê amarelo, com detalhes em branco, e um blazer simples na cor branca. Nos pés, a artista apostou em tênis da mesma cor do casaco.

Na seção de comentários, os admiradores de Viola reagiram: "Muito maravilhosa, deem um CPF para essa mulher agora!", disse um fã; "Nós amamos você", escreveu o influenciador Gominho. "O 'churras' vai ser que horas?", divertiu-se a ex-BBBCamilla de Lucas.

Confira:

Lançamento de G20 no Brasil

Na última sexta-feira, 4, Viola Davis compareceu ao evento de lançamento do filme G20 em um espaço de eventos no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

No tapete vermelho, Davis posou com celebridades brasileiras como Anitta, Gaby Amarantos, Lázaro Ramos e Regina Casé.

O filme estreia no dia 10 de abril no streaming Prime Video, da Amazon.

Na trama, Viola Davis interpreta Danielle Sutton, uma presidente dos Estados Unidos que vira alvo de ataques terroristas durante a reunião do G20 — fórum de cooperação econômica internacional das maiores potências globais.

Conforme o plano da gangue avança por meio de ferramentas de deepfake que reunem os dados e as informações faciais das autoridades a família de Sutton desaparece.

