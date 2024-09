A atriz Yanna Lavigne encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos de sua filha caçula, Amélia

Yanna Lavigne encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, ao compartilhar cliques inéditos com a filha caçula, Amélia, de dois anos.

No feed do Instgaram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em que aparece segurando a herdeira no colo, enquanto dá uns beijinhos no rosto dela. Ao dividir os registros, a mulher do ator Bruno Gissoni contou que está passando pelo 'terrible two'.

"Minha poderosa chefinha favorita", se derreteu a mamãe na legenda da publicação. E completou: "Tem mais alguém aí passando pelo terrible two?", quis saber. Para quem não sabe, Esse termo é usado para crianças que estão entre 1 ano e meio e 3 anos. Nessa fase, elas passam a se perceber como um indivíduo, com desejos e opiniões próprias, e sentem necessidade de tomar decisões e fazer escolhas por si mesmas. Por isso, muitas vezes, as crianças se opõem às solicitações dos adultos.

Nos comentários, os fãs se manifestaram. "Perfeitas", elogiou uma seguidora. "Essa fase é tão divertida rs", brincou outra. "É muita perfeição", afirmou uma fã. "Estou nesta mesma fase e cada dia em um desafio diferente", dividiu uma mamãe.

Vale lembrar que além de Amélia, Yanna e Bruno também são pais de Madalena, que está com sete anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne revela crise nos bastidores de novela

A atriz Yanna Lavigne surpreendeu seus fãs ao fazer um relato sobre a fase de crise que viveu na época das gravações da novela O Sétimo Guardião, de 2018, da Globo. Ela contou que foi a sua primeira novela após o nascimento da filha mais velha, Madalena, fruto do casamento com Bruno Gissoni, e foi uma fase difícil em sua vida. Em um desabafo, ela contou que enfrentou o burnout e crises de ansiedade, além da sensação de que não sabia qual era o seu propósito no trabalho.

"O Sétimo Guardião foi o primeiro projeto que fiz depois de ser mãe. Eu tinha certeza que depois do nascimento da Mada, me tornaria uma atriz mais potente, segura, toda endeusada. A vida tem dessas ciladas, quando você acha que chegou, descobre que ainda há muito caminho. Topei o convite na hora, mas já nos primeiros encontros da pré-produção eu intuitivamente sabia que algo mudou. A sensação era de fuga, eu não tinha certeza se queria estar ali, preferia estar deitada na cama protegendo minha cria. Já era a amígdala no meu cérebro toda dilatada e só descobri isso hoje", disse ela. Veja o desabafo completo!