Viviane Araújo relembra seu casamento de princesa e impressiona

Em dia de recordar o passado na rede social, Viviane Araújo relembra cliques de seu casamento e encanta ao surgir como uma princesa

A atriz Viviane Araújo encantou ao mais uma vez relembrar fotos de seu casamento com Guilherme Militão, com quem teve o filho Joaquim, de quase dois anos. Nesta quinta-feira, 25, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou alguns registros do grande dia.

Nas fotos resgatadas pela musa de Carnaval foi possível reviver um pouco do momento de princesa que ela viveu. Usando um vestido branco, bem clássico, com bastante volume e véu na cabeça, a artista surgiu deslumbrante. Viviane Araújo ainda emocionou ao mostrar entrando na cerimônia com a mãe e a reação do amado ao vê-la.

"Um #tbt pra lá de inesquecível", disse ela na legenda ao relembrar novamente como foi o evento luxuoso para cerca de 300 pessoas. Nos comentários da publicação, os internautas reagiaram com a lembrança. "Como torcemos por esse momento", disseram os fãs. "A noiva mais linda", elogiaram outros.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois eles realizaram um grande casamento para cerca de 300 pessoas, o que foi mostrado em vídeo resgatado por ela recentemente.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.