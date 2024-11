Virginia revela dificuldades em lidar com a fama dos filhos: ‘Isso me preocupa’

Virginia Fonseca abre o jogo e revela que ainda tem dificuldade de lidar com a exposição de seus três filhos com Zé Felipe

Na última sexta-feira, 1º, Virginia Fonseca abriu o coração sobre os desafios de criar os filhos diante da presença das câmeras. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora digital revelou que, embora compartilhe toda sua rotina com milhões de seguidores, se preocupa com o impacto da exposição na vida de seus três herdeiros com Zé Felipe.

Durante o bate-papo sincero, Virginia afirmou que e preocupa, pois não foi criada da mesma forma e não sabe como a fama pode afetar suas crianças no futuro. Ela também mencionou que ainda está descobrindo como explicar a realidade da exposição para os três filhos quando eles crescerem: “Isso me preocupa porque eu não sei lidar”, iniciou.

“Eu não fui criada assim, não tinha fama, não tinha nada. Hoje eu tenho e tenho três filhos e não sei como vou fazer isso, explicar [o alcance do que fazem ou não]”, Virginia desabafou. No entanto, a influenciadora digital também celebra o outro lado da fama e agradece o carinho do público, especialmente com a pequena Maria Flor, de dois anos.

“O povo ama a Maria Flor, mas eu entendo, porque ela é um meme ambulante. Ela fala umas coisas que a gente não consegue filmar. Se tivesse uma câmera 24 horas, o povo ia alucinar mais. É muito engraçado, e é dela. Ela senta para comer e é engraçada comendo”, a famosa se derreteu ao comentar sobre a pequena, que frequentemente viraliza nas redes.

Vale lembrar que, além de compartilhar sua rotina com Maria Flor, que acaba de completar dois anos e ganhou uma grande festa de aniversário dos papais orgulhosas, Virginia também divide seu dia a dia com Maria Alice, de três anos, e o pequeno José Leonardo, que tem apenas um mês de vida, além de seu marido, o cantor Zé Felipe.

“Sempre tive o sonho de casar e construir uma família… Hoje com 25 anos eu agradeço a Deus por ter realizado mais do que eu sonhava!! Sou casada com o homem da minha vida que me deu 3 anjos lindos, 2 princesas e 1 príncipe… Minhas Marias e meu José. Só sei agradecer por tantas bençãos, toda honra e glória a Deus”, a famosa celebrou após o nascimento do filho caçula.

Virginia Fonseca opina sobre repercussão da compra de bolsa luxuosa:

Em recente entrevista ao colunista Leo Dias na última quinta-feira, 31, Virginia Fonseca opinou sobre a repercussão que uma de suas últimas compras gerou na internet. A apresentadora do 'Sabadou' pagou R$ 525 mil em uma bolsa luxuosa que ganhou o coração das famosas e afirmou que não esperava que fosse fazer tanto sucesso.

