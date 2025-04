Roberto Justus mostra a filha e a neta usando looks iguais: 'Fofura'

Na fazenda curtindo Páscoa com a família, Roberto Justus mostra a caçula, Vicky Justus, e a neta, filha de seu primogênito, de looks iguais; veja

Na fazenda com sua família para comemorar a Páscoa, Roberto Justus encantou neste sábado, 19, ao postar uma foto em sua rede social da herdeira caçula, Vicky Justus, com a neta dele, Stella, que é filha de seu primogênito, Ricardo Justus.

Usando looks iguais, as meninas, que tem quatro anos, esbanjaram muita beleza e fofura. A duplinha apareceu usando camisa e shorts rosa. Na cabeça, elas colocaram laços da mesma cor para combinar.

"Eu aguento a minha filha e minha netinha juntas explodindo de fofura?", escreveu o empresária ao exibir as duas sentadas na decoração de Páscoa que Ana Paula Siebert montou na fazenda especialmente para a data.

Para quem acompanha a influenciadora digital na rede social, ela mostrou que fez uma decoração para o feriado com coelhos, flores e até almofadas personalizadas. Ainda na fazenda, a esposa do empresário surpreendeu a filha com um coelho de verdade.

Além de Stella, Roberto Justus é avô do irmão dela, Arthur, de sete anos, das gêmeas, Chiara e Sienna, e de Luigi, estes três que são filhos de Fabiana Justus.

Neta de Roberto Justus ganha festão de princesa

A neta de Roberto Justus, Stella, que é filha do primogênito do empresário, Ricardo Justus, com a influenciadora digital, Fran Justus, completou quatro anos e ganhou uma grande festa para celebrar a data.

Com o tema de Cinderella, a menina comemorou seu aniversário em grande estilo. Como as tias, Rafaella Justus e Vicky Justus, a pequena teve a organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, no comando de seu evento.

O espaço foi decorado com em azul e branco e com itens da animação como a carruagem. Além do bolo, doces e tudo personalizado, Stella também contou com a presença de vários personagens e da princesa. Veja as fotos do evento aqui!