Virginia Fonseca passa por susto durante voo para SP. Saiba o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para contar que passou por um susto nos ares. Durante uma viagem para São Paulo no seu jatinho particular, a esposa do cantor Zé Felipe contou que não conseguir pousar e mostrou o nervosismo de sua equipe.

"Avião arremeteu e aqui não passa nem wi-fi. Congestionamento aéreo que você só vê em São Paulo", postou a influenciadora, que mostrou o nervosismo de sua equipe. Após alguns minutos de espera, Virginia mostrou seu alívio ao conseguir pousar em São Paulo. "Agora sim chegamos, SP. Graças a Deus", escreveu, às 14h49.

Vale lembrar que a arremetida é um procedimento seguro e comum, no qual os pilotos interrompem o pouso pouco antes da aterrissagem. Apesar de ser uma prática padrão, pode assustar os passageiros devido à mudança repentina de direção.

Quanto custou? Virginia Fonseca surpreende Zé Felipe com presente caríssimo

Recentemente, o cantor Zé Felipe usou as redes socias para compartilhar que ganhou um presente luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Através dos Stories do Instagram, ele mostrou que ganhou um relógio luxuoso, que pode custar até R$ 936 mil.

“Presente da minha gata. Te amo, agora só arrumar a hora”, disse Zé Felipe ao mostrar o mimo. O relógio é do modelo Patek Philippe Nautilus, da relojoaria suíça Patek Philippe. Outros artistas também são clientes da marca, incluindo Lionel Messi, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, LeBron James, James Harden, Tommy Hilfiger, Ed Sheeran e Bernard Arnault.

Em outro momento, a influenciadora contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

