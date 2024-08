Virginia Fonseca revela acordo que faz com filhas antes de festa infantil

'Combinado?', contou Virginia; Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um, participaram de uma festinha infantil neste sábado, 31

Virgínia Fonseca compartilhou um combinado que fez com suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, um ano, frutos da relação com o cantor Zé Felipe, antes de uma festinha infantil neste sábado, 31. Em seu Instagram, a empresária mostrou levou as pequenas até o local do aniversário e, antes de deixá-las na festa, aproveitou para lembrá-las de bons modos.

"As Marias estão indo para a festa. Eu quero educação. Todo mundo falando 'boa tarde' quando chegar, combinado? [...] Falando parabéns para a Olívia, combinado?", diz a influenciadora. As pequenas respondem imediatamente que concordam com o combinado da mãe. "Outra coisa, comer com educação, hein, Flor?", continua Virgínia para a caçula.

As pequenas estavam usaram looks combinando para prestigiar o aniversário da coleguinha. A escolha foi um vestido branco Balmain, que custa cerca de R$ 5,5 mil reais. Mais cedo, Virgínia também mostrou Maria Flor com uma bolsa Louis Vuitton Mini Pochette Accessoires, avaliada em R$ 4.650,00.

Futura festa de Maria Alice

Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar uma conversa do amigo, Hebert Gomes, com a filha dela, Maria Alice, de três anos, na sexta-feira, 30. No registro, o assistente pessoal da empresária sugere que, futuramente, a pequena comemore os 15 anos de forma luxuosa e pegue o jatinho da família emprestado para festejar no exterior. A ideia preocupou a mãe da menina.

"Maria Alice, no seu aniversário de 15 anos, você não precisa ter uma festa de 15 anos aqui no Brasil. Você pode ir para fora! Você fala assim: 'mamãe, você me empresta o jato, só por uma semana? Eu quero que você pegue um hotel e minhas amigas vão comigo no avião'. É isso, Maria", sugeriu Hebert. No entanto, Maria Alice não ligou muito para o assunto.

Preocupada que a ideia vire uma cobrança futura da menina, Virginia reagiu: "Eu quero que essa criança venha com essas ideias, viu? Eu já sei em quem eu vou dar o 'croc'", brincou ela.