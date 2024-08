'Parça' de Virginia dá ideia para futura festa de 15 anos de Maria Alice: 'Não será no Brasil'

Virginia Fonseca compartilhou com seguidores a ideia que o amigo dela, Hebert Gomes, deu para a futura festa de debutante da filha dela, Maria Alice

Virginia Fonseca divertiu seguidores ao compartilhar uma conversa do amigo, Hebert Gomes, com a filha dela, Maria Alice, de 3 anos, nesta sexta-feira (30). No registro, o assistente pessoal da empresária sugere que, futuramente, a pequena comemore os 15 anos de forma luxuosa e pegue o jatinho da família emprestado para festejar no exterior. A ideia preocupou a mãe da menina.

"Maria Alice, no seu aniversário de 15 anos, você não precisa ter uma festa de 15 anos aqui no Brasil. Você pode ir para fora! Você fala assim: 'mamãe, você me empresta o jato, só por uma semana? Eu quero que você pegue um hotel e minha amigas vão comigo no avião'. É isso, Maria", sugeriu Hebert. No entanto, Maria Alice não ligou muito para o assunto.

Preocupada que a ideia vire uma cobrança futura da menina, Virginia reagiu: "Eu quero que essa criança venha com essas ideias, viu? Eu já sei em quem eu vou dar o 'croc'", brincou ela.

Além da menina, Virginia também é mãe de Maria Flor e está à espera do terceiro filho, José Leonardo, fruto do casamento dela com Zé Felipe. A empresária contou que está na reta final da gravidez, com quase nove meses completos de gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca divide momento carinho entre as filhas

Ainda hoje, Virginia encantou seguidores com um vídeo fofo de Maria Alice e Maria Flor trocando carinhos e beijinhos. Emocionada com a educação amorosa das irmãs, a empresária refletiu sobre o futuro com o terceiro filho, já que chegada de José Leonardo cada vez mais próxima:

"Gente, essas duas são bonitinhas demais juntas! É muito amor mamãe. Obrigada, Deus, por isso. Já, já, o Zé (José Leonardo) está aí no meio, se Deus quiser. E, com certeza, vai ser muito amado e mimado pelas irmãs", projetou Virginia sobre o futuro da família.