Virginia Fonseca desabafa sobre 'crise dos 2 anos' de Maria Flor

Virginia Fonseca compartilhou com seguidores um momento de difícil da filha mais nova com Zé Felipe, Maria Flor, nesta quarta-feira (28). A menina, que está prestes a completar dois anos, entrou na fase das birra, conhecido como "crise dos dois anos" ou "terrible two" ("dois anos terríveis", em protuguês). Nos stories, a empresária e influencer expos que o momento é difícil.

No vídeo, Virginia pede para que a filha dê bom dia para a câmera, no entanto, a menina se recusou e se escondeu da mãe. A mãe de Maria Flor já havia contado aos fãs que a pequena tem se mostrado com mais personalidade nesta fase.

"É galera, vou falar uma coisa para vocês, esqueçam (ela), porque o 'terrible two' está aí", brincou Virginia. Além da menina, a empresária é mãe de Maria Alice, de três anos, e está à espera do terceiro filho, José Leonardo.

A fase conhecida como "crise dos dois anos" ou "terrible two" pode começar pouco antes dos pequenos completarem dois anos e se estendendo até o início dos três anos. Neste momento, as crianças dão início a reinvindicação das próprias escolhas, o que pode gerar momentos de "rebeldia" como choro, oposição às escolhas de adultos e, também, o uso da palavra "não" com mais frequência para se expressarem.

Na reta final da gravidez, Virginia fica doente

Na última terça-feira (28), Virginia Fonseca compartilhou com seguidores que teve um mal-estar na reta final da gestação, que está próxima de completar 9 meses. Nos stories, a influencer contou que suspeitava de uma gripe, o que poderia ter pego pelo contato com as filhas:

"Gente, eu estou ficando ruim. Acordei de madrugada hoje com a garganta pegando, uma dor na cabeça surreal. Acho que peguei das Marias. Era só isso que me faltava. Passei a gestação inteira sem ter nada, na reta final eu começo a gripar. Ah, 'toma tento'", desabafou ela.