Virginia Fonseca revela acordo que faz para filha ir à escola: “Combinado”

Combinado não sai caro! Virginia Fonseca revela acordo inusitado para Maria Alice ir à escola quando está com preguiça

Nesta quinta-feira, 05, Virgínia Fonseca revelou como faz para a filha, Maria Alice, de apenas três aninhos, ir para escola quando a pequena está com preguiça. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora contou que a herdeira acordou desanimada para ir ao colégio e por isso, elas fizeram um combinado.

Em seu Instagram, Virginia mostrou que a herdeira estava dormindo em sua cama pela manhã e contou que ela acordou sem vontade de ir para escola. No entanto, a apresentadora conseguiu convencer a pequena depois de prometer um almoço especial e uma atividade com o pai quando ela retornasse da aula.

“Acordei às 5h50, fiquei esperando a Tota Alice acordar para ir à escola e trouxe ela aqui pro quarto um pouquinho antes dela ir. Quase que deu ruim, quase que ela não quis ir pra escola!! Mas ai fiz um combinado: no almoço vai ter strogonoff e depois ela vai jogar playstation com papai Ai ela foi tranquila kkkk pediu benção e foi”, ela relatou.

Virginia Fonseca revela acordo para filha ir à escola - Reprodução / Instagram

Vale lembrar que recentemente, Virgínia também compartilhou um combinado que fez com suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, um ano, frutos da relação com o cantor Zé Felipe, antes de uma festinha infantil. Ao levar as pequenas até o local do aniversário e, antes de deixá-las na festa, ela aproveitou para lembrá-las de bons modos.

"As Marias estão indo para a festa. Eu quero educação. Todo mundo falando 'boa tarde' quando chegar, combinado? [...] Falando parabéns para a Olívia, combinado?", diz a influenciadora. As pequenas respondem imediatamente que concordam com o combinado da mãe. "Outra coisa, comer com educação, hein, Flor?", continua Virgínia para a caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca faz ultrassom para ver terceiro herdeiro:

Enquanto se diverte com Maria Alice e Maria Flor, Virginia também está à espera de seu terceiro herdeiro com Zé Felipe. Muito animado para o nascimento de José Leonardo, a influenciadora resolveu fazer um ultrassom nesta quarta-feira, 04, para ver como o bebê está. Afinal, ela já está no fim da gestação e bastante ansiosa para conhecê-lo.