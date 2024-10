Viih Tube compartilha detalhes de rotina agitada da filha, Lua di Felice

Aulas de inglês, artes e natação: essas são algumas das atividades de Lua; Viih Tube compartilhou alguns momentos ao lado da primogênita

Nesta quinta-feira, 03, Viih Tube compartilhou um pouco dos bastidores da rotina agitada da filha, Lua di Felice, de apenas um ano. Em seu stories no Instagram, a influenciadora compartilhou um pouco da aula de natação da pequena e ainda contou que teve aulas de inglês e artes hoje.

No vídeo, a ex-BBB aparece na piscina com a pequena, que está aprendendo a mergulhar. "A felicidade indo para a mamãe", escreveu ela, orgulhosa. Vale lembrar que Viih está à espera de seu segundo filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer.

Depois de compartilhar o momento da pequena aproveitando as aulas, a mamãe coruja mostrou cliques da baby em sua aula de natação. Confira:

Viih Tube revela que 'mentiu' ao descobrir 1ª gravidez: 'Medo de ser cancelada'

Viih Tube abriu o coração ao recordar a época em que descobriu que estava grávida de Lua, sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer. O casal assumiu publicamente o namoro em agosto de 2022 e, em setembro do mesmo ano, anunciaram a gestação.

Em entrevista ao 'PodDelas' com Tata Estaniecki, Viih revelou que acabou 'mentindo' para o público sobre a ordem dos acontecimentos em sua vida pessoal. Para quem não acompanhou, o casal se conheceu após Eliezer deixar o confinamento do BBB 22, da TV Globo, mas oficializaram a união somente um tempo depois de se envolverem sem compromisso.

De acordo com Viih Tube, os dois descobriram a gravidez de Lua antes do pedido oficial de namoro. A influenciadora explicou que sentiu medo de julgamentos na internet e, por isso, optou por contar que engravidou quando já estava oficialmente comprometida com Eliezer.

"Hoje eu vejo e penso ‘que coisa idiota’. Eu contei na ordem errada os fatos, de propósito, com medo de ser cancelada. Eu postei que fui pedida em namoro e depois engravidei. Mentira, eu engravidei antes de ser pedida em namoro, estava ficando com o Eli", revelou a famosa.