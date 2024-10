Viih Tube revela que 'mentiu' ao descobrir 1ª gravidez: 'Medo de ser cancelada'

À espera do segundo filho com Eliezer, Viih Tube abriu o jogo e contou que 'mentiu' para o público ao descobrir sua primeira gestação

A influenciadora digital Viih Tube abriu o coração ao recordar a época em que descobriu que estava grávida de Lua, sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer. O casal assumiu publicamente o namoro em agosto de 2022 e, em setembro do mesmo ano, anunciaram a gestação.

Em entrevista ao 'PodDelas' com Tata Estaniecki, Viih revelou que acabou 'mentindo' para o público sobre a ordem dos acontecimentos em sua vida pessoal. Para quem não acompanhou, o casal se conheceu após Eliezer deixar o confinamento do BBB 22, da TV Globo, mas oficializaram a união somente um tempo depois de se envolverem sem compromisso.

De acordo com Viih Tube, os dois descobriram a gravidez de Lua antes do pedido oficial de namoro. A influenciadora explicou que sentiu medo de julgamentos na internet e, por isso, optou por contar que engravidou quando já estava oficialmente comprometida com Eliezer.

"Hoje eu vejo e penso ‘que coisa idiota’. Eu contei na ordem errada os fatos, de propósito, com medo de ser cancelada. Eu postei que fui pedida em namoro e depois engravidei. Mentira, eu engravidei antes de ser pedida em namoro, estava ficando com o Eli", revelou a famosa.

"Vão me xingar, falar que engravidei ficando. Morri de medo de ser cancelada, porque o ‘normal’ é você namorar, casar e ter filhos. Contei para o Eli que estava grávida, e diz ele que já tinha combinado com a minha mãe que ia me pedir em namoro", completou Viih Tube.

Os dois se casaram em março de 2023 e estão à espera de Ravi, segundo filho do casal. Viih, inclusive, já está na reta final da gravidez.

Viih Tube revela se planeja realizar plásticas após o parto

Recentemente, a influenciadora digital Viih Tube separou um tempo de seu dia para bater um papo descontraído com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas sobre sua segunda gestação para responder.

Questionada sobre qual tipo de parto terá, a famosa explicou que pelo tempo entre o nascimento da primogênita e a chegada do caçula, ela poderá tentar o método normal. Viih ainda abriu o jogo sobre possíveis planos de realizar cirurgias plásticas no corpo após o nascimento do caçula; confira detalhes!