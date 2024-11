Thaila Ayala se emociona ao receber vídeo da filha: 'Coração pequenininho'

Longe da filha, Thaila Ayala se emociona com vídeo de Tereza mandando recado especial para ela; veja o que a pequena falou

A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um vídeo fofíssimo que recebeu de sua filha caçula, Tereza, de um ano. Nesta terça-feira, 19, a famosa compartilhu o registro emocionante de sua herdeira com Renato Góes e deixou os internautas babando.

Viajando a trabalho em São Paulo, a famosa contou que recebeu o recado da menina e se mostrou emocionada com a mensagem cheia de carinho. Apesar da pouca idade, Tereza apareceu falando "mamãe" e mandando beijo.

"Mamãe gravando em São Paulo com o coração pequenininho já assisti esse vídeo 3497262674490 vezes", disse a atriz sobre ter ficado encantada com o vídeo da garota.

Ainda na última semana, Thaila Ayala e Renato Góes comemoram o aniversário do primogênito Francisco com uma festa com tema do filme Rei Leão.

Thaila Ayala fala da importância do autocuidado na maternidade

Thaila Ayala está realizada com a família que construiu nos últimos anos. Casada com Renato Góes desde 2019, com quem têm os filhos Francisco e Tereza, a atriz conta que a maternidade veio para transformar a sua vida das diferentes formas possíveis. Com o autocuidado, por exemplo, a estrela teve que lidar com o simples fato de "esquecer" de olhar para si mesma.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela, que recentemente esteve no ar como a Elisa de Família é Tudo (2024), na Globo, conta que tudo faz parte de um processo natural, mas frisa que é importante ter um start, dentro da realidade de maternidade de cada mulher, com os cuidados e a própria companhia. "Eu acho que são fases. E é muito importante você respeitar as suas fases. Cada mãe tem uma, cada maternidade é uma, cada realidade é uma. E respeitar esse momento", disse a atriz em um trecho. Confira a entrevista completa!

