Tata Werneck posa com a filha Clara Maria e brinca: 'Olha o tamanho'. Veja!

Tata Werneck compartilhou uma foto em que aparece ao lado da filha Clara Maria, de cinco anos, e brincou sobre o tamanho da menina. Veja!

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 6, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da filha Clara Maria, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Rafa Vitti.

Na legenda, Tata brincou sobre o tamanho da pequena, que já bate quase em seu ombro. "Mermão olha o tamanho da minha neném! Ela só tem cinco anos. Em quantos anos a altura de Caca vai ser duas vezes a idade de Joao?", escreveu a famosa, bem-humorada.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Quando fizer 7, já vai ser maior que você", escreveu uma internauta. "Daqui um mês ela te pega no colo", brincou outra.

Previsão

A vidente Márcia Sensitiva surpreendeu com novas previsões para a apresentadora Tata Werneck. Ao participar do programa Lady Night, exibido pelo Multishow, ela foi questionada pela comunicadora sobre o seu futuro e abriu o jogo sobre a vida pessoal da artista.

Tata quis saber se terá mais um filho e Márcia confirmou. “Mais um. A gente pode ter quinhentos homens, mas aquele que a gente faz um filho foi combinado em outra vida, então você combinou”, disse a vidente.

Logo depois, Tata perguntou se tinha mais alguma previsão para sua vida e a sensitiva afirmou: “Vai ter filho, vai ficar com esse menino aí, o seu marido, vai ficar na Globo e vai fazer grana”. Ao ouvir isso, a apresentadora brincou: “Meus parentes vão todos começar a me ligar”.

Casada com o ator Rafael Vitti, Tata Werneck já é mãe de Clara Maria, de cinco anos. Será que o casal aumentará a família em breve?

