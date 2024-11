Tata Werneck chora ao relembrar Paulo Gustavo: 'Última vez que eu encontrei'

Tata Werneck foi às lágrimas ao detalhar experiência de apresentar o Prêmio Multishow com falecido amigo, Paulo Gustavo

Nesta sexta-feira, 29, Tata Werneck não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar o Prêmio Multishow 2022, no qual apresentou ao lado de seu amigo querido, o comediante Paulo Gustavo. A humorista, que estará ao lado de Tadeu Schmidt e Kenya Sade na apresentação da edição deste ano do prêmio, lembrou que aquela foi a última vez que viu o seu amigo em vida e se emocionou ao detalhar a experiência.

"É difícil falar [sobre o Paulo] depois de estar maquiada. A última vez que eu encontrei o Paulo foi no Prêmio Multishow. Isso já tem três anos, né? Então, o período o período que eu apresentei no ano seguinte foi muito difícil para mim", se abriu em coletiva com jornalistas na qual Marie Claire esteve presente.

"Ficava olhando e pensando: 'Meu Deus, meu amigo...'. Porque sei que ele também tinha essa paixão pelo prêmio", disparou com a voz embargada. E descontraiu: "Desculpa, não tenho condições de chorar. Choro péssimo, [fico] horrorosa".

"Não tem como não lembrar do Paulo, o quanto o prêmio era importante para o Paulo e o quanto o Paulo era importante para o prêmio", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Maternidade

A apresentadora Tata Werneck deixou o lado humorístico um pouco de lado e abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal. Durante a edição do Lady Night exibida na quinta-feira, 21, no Multishow, a artista se emocionou ao abordar o assunto ‘maternidade’ com a atriz Mônica Martelli.

A conversa se iniciou ao longo do quadro 'Falha Nossa', onde as duas revelaram quais são seus maiores medos. Mônica, então, iniciou a participação contando sua insegurança como mãe.

"Eu tenho medo, todos os dias, de morrer cedo e deixar a minha filha sem mãe. Só penso nisso", declarou a atriz. Sem pensar duas vezes, Tata Werneck concordou com a amiga e contou que também possui esse medo.