Márcia Sensitiva faz previsão para o futuro de Tata Werneck. Saiba o que é

A vidente Márcia Sensitiva surpreendeu Tata Werneck com previsões sobre família e dinheiro para o futuro da apresentadora. Saiba mais

A vidente Márcia Sensitiva surpreendeu com novas previsões para a apresentadora Tata Werneck. Ao participar do programa Lady Night, do Multishow, ela foi questionada pela comunicadora sobre o seu futuro e abriu o jogo sobre a vida pessoal da artista.

Tata quis saber se terá mais um filho e Márcia confirmou. “Mais um. A gente pode ter quinhentos homens, mas aquele que a gente faz um filho foi combinado em outra vida, então você combinou”, disse a vidente.

Logo depois, Tata perguntou se tinha mais alguma previsão para sua vida e a sensitiva afirmou: “Vai ter filho, vai ficar com esse menino aí, o seu marido, vai ficar na Globo e vai fazer grana”. Ao ouvir isso, a apresentadora brincou: “Meus parentes vão todos começar a me ligar”.

Márcia Sensitiva fez previsão para outra famosa

Será que vem bebê aí? Ticiane Pinheiro encontrou Márcia Sensitiva em um evento e aproveitou para pedir uma previsão sobre seu futuro com César Tralli. Após revelar seus planos de aumentar a família, a apresentadora questionou a sensitiva sobre a possibilidade de uma nova gravidez e se surpreendeu com a resposta.

Enquanto filmava stories de seu perfil no Instagram, Ticiane fez a pergunta para Márcia: “Eu vou ter mais um filho?”, ela quis saber. Sincera, a sensitiva confirmou a possibilidade e ainda revelou o sexo da criança: “Veio para ter mais um menino nessa terra, mas tem que praticar”, ela revelou que os apresentadores podem aumentar a família em breve.

“Eu pratiquei ontem, vale?”, Ticiane perguntou em tom de brincadeira e Márcia revelou quais são os melhores dias para a famosa conseguir engravidar: “Tem que praticar mais, na terça e no sábado”, disse a sensitiva. Esperta, a apresentadora já mandou um recado para o maridão: “Amor, terça e sábado, viu?”, declarou bem-humorada.

