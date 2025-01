Tata Werneck mostra registros de passeio com a filha, Clara Maria: 'Lindas'

A apresentadora Tata Werneck encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro com a filha, Clara Maria

A apresentadora Tata Werneck encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro com a filha, Clara Maria, de 5 anos. Fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Rafael Vitti, a pequena se divertiu em um passeio ao lado da mãe.

"'A legenda é com vocês' foi a legenda que eu escolhi. Sempre quis usar essa legenda que as pessoas usam quando não tem legenda. Então a legenda não é com vocês. É comigo e eu escolhi essa. Agora é com vocês", escreveu a humorista na legenda da publicação feita no feed do Instagram.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Exatamente no meu lugar, com a minha pessoa favorita, cuja qual eu mesma tive o privilégio de gerar. Essa é a legenda", sugeriu uma. "Logo vocês vão estar emprestando roupa uma pra outra", brincou outro seguidor. "Lindas.Ela maior que você quase", observou mais um.

Veja os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck encanta em foto com a mãe: 'Amo demais'

Recentemente, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da mãe e da filha, Clara. Na legenda, Tata se declarou para a família sem deixar de lado o seu bom humor característico. "Minhas meninas. Amo vocês demais! Minha mãezinha e minha filha! Obrigada meu Deus pela minha família! (Peguei essa legenda de um grupo do condomínio. Não sei quem são essas pessoas)", escreveu ela.

Em outro momento, ela usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido. No texto, mencionou as diferenças entre o casal e reforçou o quanto é apaixonada pelo ator.

