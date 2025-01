Tata Werneck celebra 8 anos de união com Rafael Vitti em homenagem divertida

Casalzão! A apresentadora Tata Werneck realizou uma homenagem ao marido, Rafael Vitti, em data especial para o casal

Dia de festa na casa de Tata Werneck e Rafael Vitti! A apresentadora usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido, com quem completa 8 anos de união nesta segunda-feira, 13.

Sempre bem-humorada, Tata usou seu carisma para se declarar a Rafael. Ao longo do texto divertido, a comunicadora mencionou as diferenças entre o casal e reforçou o quanto é apaixonada pelo ator.

"Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também. Eu tô na Itália indo em igrejas e ele ficou pra tirar os sisos. Ele viaja só com a roupa do corpo e eu levo uma mala só de remédios", iniciou ela.

"Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam. Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, dá a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família. Em que momento virou um texto sobre laranjas eu não sei. Mas desde o começo era um texto sobre amor. Amor à regatas! Regatas laranjas. Te amo, Rafa Vitti", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

A declaração de Rafael Vitti para Tata Werneck

Não foi só Tata Werneck que iniciou o dia festejando. Assim como a apresentadora, o ator Rafael Vitti publicou uma declaração especial para a esposa em celebração aos 8 anos de união do casal.

Em seu perfil oficial no Instagram, Rafael compartilhou um vídeo divertido onde a comunicadora aparece dormindo enquanto os dois esperam o jantar. "Há 8 anos que ela dorme nos rolês, há 8 anos que ela me conquistou com seu jeitinho único, estranho e irreverente. Feliz dia 13 de janeiro, nosso dia. Te amo, codorninha", disse o artista.

Juntos desde 2017, Tata Werneck e Rafael Vitti são pais da pequena Clara Maria, de 5 anos de vida.

Leia também: Tata Werneck mostra que a filha está quase de seu tamanho: 'Metade'