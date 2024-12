Renovação dos votos? Tata Werneck e Rafael Vitti surgem em clima de romance

Tata Werneck exibe nova foto romântica com Rafael Vitti e aquece os rumores de renovação dos votos de casamento

A apresentadora e humorista Tata Werneck agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar uma foto romântica com seu marido, o ator Rafael Vitti. Os dois apareceram trocando um beijo apaixonado e a legenda dela deu a entender que os dois poderiam ter renovado os votos de casamento.

Na legenda, ela disse: “Na verdade não estamos vestidos. E não é o Rafa. Casei com um brother num croma. Eu disse ‘sim' e ele disse ‘fod&$’”.

Nos comentários, os amigos famosos reagiram com desejos de felicidades para o casal. Eliana escreveu: “Que lindos! Parabéns casal!”. O cantor Belo disse: “Parabéns maravilhosos!”. E Dani Suzuki colocou vários emojis de coração vermelho.

No entanto, depois da repercussão da foto, Tata Werneck voltou às redes sociais para negar que tenha feito uma renovação de votos. "Amigos não casamos. Apenas choveu durante a viagem e estamos sem ter o que fazer. Beijão ! Feliz ano novo!", disse ela.

Vale lembrar que Tata e Rafael se casaram no civil quando ela estava grávida da filha deles, Clara Maria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Declaração de Tata para Rafa

Em novembro de 2024, Rafael Vitti completou 29 anos de idade e ganhou uma declaração de amor da esposa, Tata Werneck, nas redes sociais. Em suas redes sociais, a apresentadora arrancou risadas e deixou seus seguidores encantados ao fazer uma declaração emocionante e repleta de piadas para comemorar o aniversário de seu 'parceiro de vida'.

“Meu amor, já são anos comemorando seu aniversário juntos. Vendo você se tornar um pai incrível, um ator maravilhoso e meu parceiro de vida”, disse Tata, que listou as suas características favoritas em seu marido: “1. continue acordando com essa cara amassada capa da vogue. Como minha família não tem essa genética da beleza a olho nu, eu fico boba quando vejo gente acordando tão bonita”, brincou.

“2. Que você continue mostrando cada vez mais seu talento. Você é um solzinho que ilumina todos os lugares. Apesar de tomar posse dos meus sabonetes líquidos. 3. Continue fechando os olhinhos quando sorri. Parece um esquilinho que faz Crossfit. 4. Continue mostrando suas mil habilidades que vão de mágica à culinária. E na verdade, qualquer coisa que você se propuser a fazer, fará bem. Porque você é um homem comprometido com boas realizações. 5. Amo seu jeito simples e generoso. Eu me considero uma pessoa generosa. Mas não sou simples”, completou.

“É lindo ver como as pequenas coisas te alimentam. E eu também me considero uma pequena coisa. Espero estar te alimentando bem. 6. Continue cheirando folhinhas de manjericão e plantando árvores. Evite o meio do jardim. Vamos lembrar que as árvores crescem e do nada a gente tropeça numa goiabeira. Que sua vida seja como você: grande, gostosa e cheia de v...luz (pus esse cheia de luz porque senti que tava indo pra um outro caminho) TE AMO. Sou sua fã. Obrigada pela nossa caminhada juntos, suas pernas são longas e as minhas pequenas e rápidas. E a vida deu um jeito lindo de encontrar esse compasso”, Tata finalizou a homenagem para Rafa.

