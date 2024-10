Sthefany Brito inova no 'cabelo maluco' do filho: ‘Achei que ia passar ilesa’

Sthefany Brito faz penteado diferentão para o filho participar do dia do ‘cabelo maluco’ na escola e se diverte com o resultado

Nesta sexta-feira, 11, Sthefany Brito precisou inovar no penteado do filho, Antônio Enrico, de três anos, para o dia do ‘cabelo maluco’ na escola. Nas redes sociais, a atriz revelou que achou que passaria ilesa das dinâmicas da semana do dia das crianças, mas o colégio decidiu aderir à moda e ela teve que ‘rebolar’ para ajudar o herdeiro no visual.

Nos stories do Instagram, Sthefany apareceu no quartinho do filho, que se preparava para ir à escola. Enquanto penteava o cabelo dele e aplicava um spray vermelho para colorir o penteado, a atriz também tentou colar uma espécie de teia branca na cabeça do menino, que fazia caretas conforme a mãe ia mexendo em seu cabelo.

Para completar o look, Brito adicionou um boneco do homem-aranha. No final do vídeo, a famosa mostrou que apostou em um penteado que dava a impressão de que o super-heroi havia tecido a teia no cabelo vermelho do herdeiro, que aprovou a produção. Na legenda, a artista se divertiu com a tendência e também com o resultado.

“Bom dia para mãe que achou que ia passar ilesa pela moda do cabelo maluco e hoje teve que se virar”, Sthefany brincou. Vale lembrar que além de Antônio Enrico, a atriz também é mãe do pequeno Vicenzo, que acaba de completar seu primeiro mês de vida. Os meninos são fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Sthefany Brito faz penteado diferentão no filho - Reprodução/Instagram

"Um mês do amor mais purinho, de entrega e dedicação total a esse pinguinho de gente. Um mês sendo mãe de dois, descobrindo que o amor se multiplica de uma forma que nem dá para explicar! Um mês que viramos uma família de 4 e a gente já nem lembra como era antes do nosso pituquinho chegar", escreveu a mamãe ao celebrar o primeiro mês do caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Filho de Sthefany Brito tem quarto com tema diferente:

Recentemente, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Vicenzo, que nasceu há um mês. A artista compartilhou fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto foi totalmente inspirado em seus três cachorros, London, Tino e Tina.

"Vou mostrar alguns detalhes do quartinho do Vicenzo. O tema são os irmãos doguinhos, e tudo foi pensado em cima deles", iniciou ela, enquanto compartilhava uma foto de um móbile com os três animais pendurados. Em seguida, a atriz mostrou que os cachorros também foram retratados na parede e ela dividiu todos os detalhes do cômodo.