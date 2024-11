Sthefany Brito se choca com pedido inusitado sobre seu pé: 'Primeira vez'

A atriz Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores. Porém, uma das questões lhe chamou atenção

A atriz Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores na manhã desta sexta-feira, 22. Porém, uma das questões lhe chamou atenção. Um dos internautas pediu para ela mostrar a sola do pé.

"Pode mostrar a sola do pé?", dizia a mensagem. A artista, então, reagiu: "Caracoles (risos). Essa superou todas... Já me pediram para mostrar o pé, mas a sola é a primeira vez. Deve estar suja, porque só ando descalça em casa! Ia ser uma decepção." E completou: "Realmente tem doido para tudo nessa vida!!!".

Storie de Sthefany Brito - Foto: Reprodução/Instagram

Sthefany Brito encanta ao mostrar o filho mais velho brincando na praia

Recentemente, a atriz compartilhou um registro inédito do filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos. Através dos Stories do Instagram, a atriz mostrou o herdeiro, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, na praia. Na imagem, o menino aparece vestindo uma roupa do Homem-Aranha, enquanto brinca com um balde na areia. Veja!

Erico completou quatro anos no começo do mês e ganhou uma festa luxuosa com o tema HotWheels. Para celebrar a data, Sthefany combinou um look vermelho com os filhos, enquanto o empresário apostou em uma camisa social. Nas imagens, o aniversariante apareceu se divertindo ao lado dos papais e de outros membros da família.

Além de Enrico, Sthefany e Igor também são pais de Vicenzo, que completou dois meses no último dia 9. A atriz comemorou a data com uma festa com o tema Wolverine. "Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super-herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi Wolverine. Vicenzo quando crescer já vai poder dizer que é amigo de muitos super-heróis… Que alegria ver meu bebezinho cada dia crescendo mais, prestando mais atenção em tudo e cada dia mais lindo!!!", escreveu ela ao mostrar os detalhes.

