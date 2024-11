Mãe de 2, Sthefany Brito compartilha desabafo: 'Parece'

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar um desabafo sobre sua vida pessoal; confira

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta sexta-feir, 29, para compartilhar um desabafo sobre sua vida pessoal. Mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky, ela contou que está se sentindo cansada.

Nos stories do Instagram, ela disse: "Nem o filtro está disfarçando essa espinha. Não é mais espinha, mas ainda está marcada", comentou ela ao ver sua aparência na câmera. "Nossa, gente. Eu estou assim... Não sei. Muito cansada. Parece que o Vicenzo tem uns dois anos e a gente está nessa há uns dois anos. Preciso lavar o cabelo também. Hoje, eu estou cansada. Nossa Senhora."

O que aconteceu? Sthefany Brito desabafa sobre momento difícil com os filhos

Recentemente, Sthefany Brito contou que passou uma situação delicada com os filhos. O primogênito protagonizou uma cena de ciúmes e ela prometeu fazer algo só com ele, porém quando esse momento chegou, o pequeno estava dormindo.

"Acabei de chegar em casa. Hoje eu fui buscar o Enrico no colégio e eu me programei para ficar com ele um pouco depois, para fazer um programa só nós dois. Ontem ele teve uma crise de ciúmes. Aí eu falei: 'Amanhã vou dar mais atenção para ele, vou passar um tempo só eu e ele'. E foi o que eu fiz hoje. E eu estou gravando esse vídeo porque eu cheguei em casa agora e ele está dormindo. Cheguei com ele dormindo, só que essa hora ontem era o caos na terra. Era cada um chorando de um lado e eu no meio querendo chorar junto porque não tinha o que fazer. Tudo passa, famoso um dia de cada vez. Dias ruins passam, dias bons também", disse ela.

